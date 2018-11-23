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Минспорт выдвинул Татарстан на премию «Лучший субъект РФ»

20:35, 23.11.2018
Минспорт выдвинул Татарстан на премию «Лучший субъект РФ»
Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

На официальном сайте Министерства спорта РФ началось голосование за кандидатов на национальную спортивную премию. В число кандидатов в номинации «Лучший субъект РФ» вошла Республика Татарстан.

На награду также претендуют Красноярский край, где готовятся к проведению Зимней универсиады, и город Санкт-Петербург.

Премия в области физической культуры и спорта является ежегодной и вручается в соответствии с постановлением правительства РФ. Торжественная церемония награждения состоится 4 декабря.

Напомним, ранее в номинации «Спортсменка года» была выдвинута кандидатура Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

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