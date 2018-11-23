Минспорт выдвинул Татарстан на премию «Лучший субъект РФ»

На официальном сайте Министерства спорта РФ началось голосование за кандидатов на национальную спортивную премию. В число кандидатов в номинации «Лучший субъект РФ» вошла Республика Татарстан.

На награду также претендуют Красноярский край, где готовятся к проведению Зимней универсиады, и город Санкт-Петербург.

Премия в области физической культуры и спорта является ежегодной и вручается в соответствии с постановлением правительства РФ. Торжественная церемония награждения состоится 4 декабря.



Напомним, ранее в номинации «Спортсменка года» была выдвинута кандидатура Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.