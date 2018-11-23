Иржи Секач: «Абсолютно пофиг, откроют зарплаты в КХЛ или нет»

Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач после матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2) рассказал о том, как он относится к открытию зарплат в КХЛ.

— Такое начало игры, как сегодня, для нас очень важно. Мы сыграли хорошо, так как знали, что нам надо удерживать преимущество. Что касается наших удалений, то, конечно, это плохо для команды. Игроки устают играть в меньшинстве, поэтому мы изучали игру «Металлурга» в большинстве перед матчем.



Что касается открытия зарплат? Мне пофиг. Это просто человеческий фактор, в НХЛ тоже самое. Если человек хочет афишировать зарплату, пусть делает это.



Что могу сказать о Булирже и Яндаче? Ну, под руководством Йозефа я играл не так уж и много, поэтому ничего особенного сказать не могу, а насчет Булиржа я знаю, что у него был прекрасный старт в «Экстралиге», но я никогда не играл там и не знаю его, — приводит слова Секача «Вечерний Магнитогорск».



В текущем сезоне 26-летний Секач провел 30 игр за казанский клуб и набрал 24 (11+13) очка при коэффициенте полезности «+12».