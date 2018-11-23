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В Самаре пройдет очередной пикет против пенсионной реформы

14:48, 23.11.2018
В Самаре пройдет очередной пикет против пенсионной реформы
Фото: realnoevremya.ru

Пикет против повышения пенсионного возраста пройдет в Самаре в субботу, 24 ноября.

Организатором акции выступило движение «Суть времени». Участники планируют собраться днем на пересечении улиц Маломосковской и Революционной. Основным требованием мероприятия станет отмена пенсионной реформы в России.

Ранее активисты собрали и передали в приемную президента РФ более миллиона подписей жителей России против пенсионной реформы, сообщили в организации.

Мероприятие согласовано с городскими властями.

Напомним, в Самаре пикеты за отмену пенсионной реформы активно проходили в конце лета. Последний пикет 2 сентября собрал порядка восьми тысяч человек.

Общество
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