В Самаре митинг против пенсионной реформы собрал 8 тысяч человек – СМИ

Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в Самаре в воскресенье, 2 сентября.

Протестная акция была организована движением «Гражданская инициатива». По предварительным данным, в мероприятии приняли участие порядка 8 тысяч человек. Цифру приводит «Коммерсант» со ссылкой на депутата губдумы Михаила Матвеева.

Стоит отметить, что митинг стал одним из самых масштабных по количеству участников в Самаре. Ранее в августе протестная акция против повышения пенсионного возраста, организованная ЛДПР, собрала порядка тысячи человек. А в июле аналогичное мероприятия, организованное КПРФ, посетили около 3 тысяч человек.

Напомним, сегодня в нескольких городах России проходят акции против повышения пенсионного возраста, организаторами которых выступают ряд политических партий.