Минпросвещения направило в регионы рекомендации по работе с учениками-агрессорами

Министерство просвещения направило школьным учителям в регионах методические рекомендации, которые помогут определить учеников-агрессоров.

Рекомендации подготовил подведомственный министерству Центр защиты прав и интересов детей для распространения в школах. В них педагогам советуют провести диагностику для определения причины агрессии, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых пребывают дети.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Минпросвещения, рекомендации позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обучит школьников защите персональных данных.