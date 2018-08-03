Минпросвещения направило в регионы рекомендации по работе с учениками-агрессорами
Министерство просвещения направило школьным учителям в регионах методические рекомендации, которые помогут определить учеников-агрессоров.
Рекомендации подготовил подведомственный министерству Центр защиты прав и интересов детей для распространения в школах. В них педагогам советуют провести диагностику для определения причины агрессии, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых пребывают дети.
Как пишут «Известия» со ссылкой на Минпросвещения, рекомендации позволят повысить «ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обучит школьников защите персональных данных.ОбществоОбразование
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