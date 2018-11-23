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В Казани частично обрушилась крыша дома на улице Баумана

11:56, 23.11.2018
В Казани частично обрушилась крыша дома на улице Баумана
Фото: скриншот facebook.com

Сегодня утром в центре Казани частично обрушилась крыша одного из домов, расположенных на улице Баумана. Об этом сообщил очевидец происшествия.

По словам Александра Рачука, часть кровли вместе с кирпичной кладкой рухнула на тротуар с дома №86 на улице Баумана.

«Свидетели говорят, что, услышав грохот, успели отскочить в последний момент», — написал он на своей странице в Facebook.

Очевидец отметил, что после случившегося территорию возле здания никто не оградил.

Добавим, что крыша частично обрушилась у дома, в котором расположен ресторан KFC. Управление Роспотребнадзора по Татарстану с 12 ноября опечатало помещение после жалоб одной из жительниц дома на улице Пушкина.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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