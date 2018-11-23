Дэвид Немировски: «Знали, что соперник очень серьезный»

В первом матче очередной выездной серии «торпедовцы» Нижнего Новгорода одержали уверенную победу над лидером чемпионата КХЛ «Автомобилистом» из Екатеринбурга — 3:1. Это третье поражение уральцев.

Главный тренер ХК «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход поединка:

— Хорошая игра была, интересная. Знали, что соперник очень серьезный. Хорошее движение, мы больше всего работали над тем, чтобы не уступать в движении. Хотели сыграть получше в обороне, чем в последних играх дома. В первую очередь мы думали об обороне, потом уже об атаке, но мы воспользовались своими моментами. Хорошо сыграл вратарь, выручил в нескольких моментах, это была его первая победа в КХЛ, — рассказал наставник.