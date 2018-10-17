В Самаре горела установка по переработке нефти

В Самаре в ночь на 17 октября произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Инцидент произошел на одной из установок по переработке нефти на АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод». Площадь пожара составила порядка 100 кв. метров. Технологический процесс предприятия не нарушен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В тушении огня участвовали в общей сложности 55 человек и 18 единиц техники. В настоящее время все обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, причиной пожара в саратовском ТЦ «Триумф Молл» стало возгорание фритюрницы в кафе.