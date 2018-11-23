ЦБ РФ отозвал лицензии у банка «Первомайский» и Русского ипотечного банка

Центробанк России с 23 ноября отозвал лицензии на осуществление операций у Русского ипотечного банка и банка «Первомайский».



В сообщении на сайте регулятора отмечается, что Русский ипотечный банк не соблюдал требования российского законодательства и нормативных актов ЦБ. Кроме того, руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности и действовали недобросовестно.

В деятельности банка «Первомайский» также установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ. Вместе с тем банк проводил сомнительные транзитные операции.

Русский ипотечный банк по состоянию на 1 ноября занимал 179-е место в банковской системе РФ, «Первомайский» — 204-е. Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.

Напомним, что 14 ноября ЦБ отозвал лицензию у банка «Москва». Поводом стали сомнительные операции кредитной организации с наличностью магазинов.