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ЦБ РФ отозвал лицензии у банка «Первомайский» и Русского ипотечного банка

08:45, 23.11.2018
ЦБ РФ отозвал лицензии у банка «Первомайский» и Русского ипотечного банка
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк России с 23 ноября отозвал лицензии на осуществление операций у Русского ипотечного банка и банка «Первомайский».

В сообщении на сайте регулятора отмечается, что Русский ипотечный банк не соблюдал требования российского законодательства и нормативных актов ЦБ. Кроме того, руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности и действовали недобросовестно.

В деятельности банка «Первомайский» также установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ. Вместе с тем банк проводил сомнительные транзитные операции.

Русский ипотечный банк по состоянию на 1 ноября занимал 179-е место в банковской системе РФ, «Первомайский» — 204-е. Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.

Напомним, что 14 ноября ЦБ отозвал лицензию у банка «Москва». Поводом стали сомнительные операции кредитной организации с наличностью магазинов.

ЭкономикаБанки
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