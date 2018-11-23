Верховный суд допустил изъятие единственного имущества у должников

Верховный суд (ВС) России постановил, что единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов.

Согласно материалам дела, в 2017 году Фрущак обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. При формировании конкурсной массы было установлено, что он является собственником пятикомнатной квартиры в Одинцово, а другого имущества у него нет. Ходатайство было удовлетворено.

Позднее в ВС поступила кассационная жалоба от кредитора должника Андрея Кузнецова, попросившего отменить судебные акты. Анатолий Фрущак должен своему кредитору 13 млн рублей.

Представители Кузнецова заявили, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях должника признаки недобросовестности и злоупотребления. По их мнению, само банкротство было инициировано, чтобы уйти от долгов, передает «Интерфакс».



После непродолжительного совещания судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила акты нижестоящих судов. Обособленный спор отправлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



Ранее в Арбитражном суде Татарстана рассматривался иск «Татфондбанка» об оспаривании безвозмездной передачи квартиры Роберта Мусина двум его дочерям. Представитель экс-банкира попросил не лишать его единственного жилья.