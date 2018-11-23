Apple возобновила производство iPhone X из-за низкого спроса на новые модели

Американская корпорация Apple возобновила производство смартфонов iPhone X, которое было приостановлено ранее.

Это связано с более низким, чем ожидалось, спросом на новые модели, передает The Wall Street Journal.

В прошлом Apple уже прибегала к практике возобновления выпуска устаревших моделей в странах, где имелся спрос на них. Сборка таких гаджетов обходится дешевле за счет низкой цены на оборудование и комплектующие.

Также возобновление производства iPhone X связано с наличием действующего контракта Apple и Samsung на производство дисплеев OLED.

Ранее Apple сократила производство моделей, презентованных в сентябре этого года, — XS, XS Max, XR. Это связано с более низким спросом, чем ожидалось.