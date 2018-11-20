Apple сократила выпуск трех новых моделей iPhone

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Американская корпорация Apple сократила производство моделей, презентованных в сентябре этого года, – XS, XS Max, XR.

Это связано с более низким спросом, чем ожидалось. Также причиной сокращения называют большое количество разных моделей, что вызвало беспорядок в цепи поставок, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Apple отменила дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса.

При этом компания запрашивает увеличение производства смартфонов моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus — с 20 до 25 млн единиц.