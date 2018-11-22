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Шевченко поддержал инициативу назвать аэропорт Казани в честь Тукая

21:53, 22.11.2018
Шевченко поддержал инициативу назвать аэропорт Казани в честь Тукая
Фото: Максим Платонов

Журналист Максим Шевченко сообщил, что аэропорт Казани должны назвать в честь поэта Габдуллы Тукая.

«В Татарстане я предлагаю назвать (аэропорт Казани — прим. ред.) именем Габдуллы Тукая. Это классика, великий поэт. Или Мусы Джалиля в конце концов. Мне кажется, это важно», — сообщил он в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы».

Отметим, что в Казани в голосовании по выбору новых названий для аэропортов в стране лидирует Габдулла Тукай (46187), в два раза опережающий Андрея Туполева (19874). Ранее сам президент Республики Татарстан Рустам Минниханов призвал голосовать за писателя на своей страницы в соцсетях.

Общество Татарстан
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