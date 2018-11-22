Представитель Пельша опроверг сообщения о его госпитализации

Представитель телеведущего Валдиса Пельша Александр Качан опроверг информацию о его срочной госпитализации.

Ранее СМИ сообщили, что Пельш был доставлен в одну из столичных клиник из-за проблем с сердечным ритмом. После обследования врачи якобы оценили состояние телеведущего как средней тяжести.

«Никакой отрицательной информации у меня нет. Валдис отправился в клинику на плановые процедуры, не более. Все с ним хорошо», — цитирует Качана «Дни.ру».