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Представитель Пельша опроверг сообщения о его госпитализации

21:22, 22.11.2018
Представитель Пельша опроверг сообщения о его госпитализации
Фото: ru.wikipedia.org / Okras

Представитель телеведущего Валдиса Пельша Александр Качан опроверг информацию о его срочной госпитализации.

Ранее СМИ сообщили, что Пельш был доставлен в одну из столичных клиник из-за проблем с сердечным ритмом. После обследования врачи якобы оценили состояние телеведущего как средней тяжести.

«Никакой отрицательной информации у меня нет. Валдис отправился в клинику на плановые процедуры, не более. Все с ним хорошо», — цитирует Качана «Дни.ру».

ОбществоКультура
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