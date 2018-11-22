Ростислав Мурзагулов: «Миллиард на госСМИ для Башкирии — сумма небольшая»

Глава Совета директоров госпредприятия АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов прокомментировал бюджет информационного медиахолдинга, выделяемый властями республики.

«У нас бюджет на госСМИ составляет миллиард рублей. Пока его никто не пересматривал. Для республики эта сумма небольшая. На самом деле, мы никогда не выходим за рамки бюджета», — заявил он в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».

Также Мурзагулов подчеркнул, что средства выделяются не на «прославление», а на помощь людям для решения различных вопросов.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил Ростислава Мурзагулова главой Совета директоров «Башинформ». Таким образом, планируется создать единый центр проведения информационной политики республиканских органов власти «на стыке телевидения, новых медиа, связи и информационных технологий».