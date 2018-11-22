Российская армия заняла второе место в рейтинге самых сильнейших в мире

Армия России заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире.

Как сообщается на портале Business Insider, численность российских военнослужащих составляет более 3,5 млн человек. Вооруженные силы России насчитывают почти 4 тыс. самолетов, более 20 тыс. танков и 352 корабля. Военный бюджет составляет $47 млрд.

Первое место в рейтинге заняли США, численность армии которых составляет около 2 млн. Тройку замыкает Китай (более 2,5 млн человек).

В топ-10 также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.



При составлении рейтинга учитывались более 50 показателей, включая разнообразие имеющихся вооружений, мобилизационный потенциал, уровень развития промышленности, природные ресурсы и т. д.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России возродят институт сестер милосердия. Готовить их будут в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот».