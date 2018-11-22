Ландер не сыграет за «Ак Барс» в ближайших выездных играх

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед выездным матчем против магнитогорского «Металлурга» рассказал о состоянии нападающего Антона Ландера.

— У нас есть некоторые перестановки в звеньях. К сожалению, в прошлом матче травму нижней части тела получил Антон Ландер, он отправился в Казань на обследование. Думаем, в скором времени доктора предоставят нам конкретную информацию, — приводит слова Смирнова пресс-служба казанского клуба.



Напомним, что встреча «Металлург» — «Ак Барс» состоится сегодня, 22 ноября, в 17.00.



Ландер получил травму в предыдущей игре, в Челябинске, в которой «Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 3:0.

