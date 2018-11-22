«Ахмат» не хочет играть в манеже Красноярска

Фото: фк-енисей.рф

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил «СЭ», что грозненский клуб выступает против проведения выездного матча 16-го тура РПЛ с «Енисеем» в красноярском манеже.

Накануне бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения допустить это спортсооружение к проведению этой встречи.

— В виде какого исключения? Это нарушение регламента РПЛ, манеж не соответствует требованиям, его не приняли, сказал Айдамиров. — Сейчас в виде исключения манеж допустили к проведению игры, но РФС должен был с нами согласовать это решение, поставить в известность. А мы узнаем об этом из прессы. В манеже высока вероятность получить травму, у нас и так много повреждений — и сейчас выступать в манеже… Все же элементарно: «Енисей» тренируется там, «Ахмат» — нет. Но не в этом суть. Есть регламент — зачем его нарушать и создавать какие-то прецеденты? РПЛ по каким-то критериям тоже ведь назначает резервные арены. Пусть переносят встречу — в Сочи или в Грозный, раз исключения возможны, — возмутился функционер.