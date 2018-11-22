Минниханову предложили назвать «Янтарной» станцию метро в Казани

Руководство Янтарного комбината связывалось с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым с предложением назвать одну из станций метро в Казани «Янтарной».

Гендиректор предприятия Михаил Зацепин также выразил надежду, что станция с таким названием появится в Москве.



«Надеюсь, эта история начнет свое движение, и балтийский янтарь будет украшением этих городов», — приводит Kaliningrad.ru слова Зацепина.

По словам Зацепина, комбинат готов предоставить мелкий янтарь для отделки вестибюлей и пригласить для этого талантливых художников. Отмечается, что идею уже одобрил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана планируют за три года выделить на строительство метро в Казани 3 млрд рублей. В бюджете на 2019—2021 гг. заложены ассигнования по 1 млрд рублей в год.