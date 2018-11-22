«Ижсталь» пополнилась игроком «Северстали»

В рамках договора о сотрудничестве между череповецкой «Северсталью» и «Ижсталью» из Череповца в Ижевск командирован защитник Макар Хабаров, сообщает пресс-служба удмуртской команды.

Недавно Хабаров вернулся из Чехии, где в составе молодежной сборной команды России принимал участие в «Турнире четырех наций». В текущем чемпионате КХЛ Хабаров принял участие в одном матче, где заработал отрицательный балл в показателе полезности «+/-». Всего на счету молодого защитника 13 матчей в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги, показатель полезности — «-3».

«Ижсталь» в чемпионате Высшей хоккейной лиги занимает 27-е место из 29 команд, набрала 19 очков.

