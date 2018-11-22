«Яндекс» предложил внедрить «Алису» в госуслуги

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина предложила использовать голосового помощника «Алису» для оказания госуслуг.

Оно прозвучало на закрытой встрече с топ-менеджерами крупнейших интернет-компаний с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Представитель «Яндекса» подтвердил, что на встрече обсуждалась «Алиса», но уточнить детали отказался, отметив, что компания готова к подключению новых сервисов, в том числе госуслуг.

Напомним, «Яндекс» запустил голосовой помощник «Алиса» 10 октября 2017 года. В мае этого года компания представила «Яндекс. Станцию» со встроенной «Алисой».