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Новую умную колонку для просмотра фильмов и прослушивания музыки представили в «Яндексе»

11:21, 29.05.2018
Новую умную колонку для просмотра фильмов и прослушивания музыки представили в «Яндексе»
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

На Yet another conference 2018 показали новую разработку — «Яндекс. Станция». Она представляет собой мультимедийную платформу со встроенным голосовым помощником «Алиса».

В умной системе заложено более 25 млн композиций, которые включаются с помощью голоса. Технология распознает голос человека даже при громком звучании музыки.

«Я с большим трепетом представляю первую железку, сделанную в «Яндексе», — анонсировал проект сооснователь и руководитель «Яндекса» Аркадий Волож.

Отмечается, что колонка также подключается к ТВ без дополнительных приспособлений — системе даже не нужен пульт, поскольку она управляется голосом. К ней уже подключены все крупнейшие онлайн-кинотеатры и для включения фильма ей не понадобится точное название фильма — по приблизительному описанию она найдет его сама, передает корреспондент «Реального времени».

Голосом также регулируется громкость звука. В процессе работы разработка шутит и разговаривает с человеком. Среди дополнительных функций — возможность голосом поставить будильник.

Ранее стало известно о выходе колонки HomePod, которая оснащена встроенным сабвуфером и шестью микрофонами для управления. Благодаря интегрированному голосовому ассистенту Siri колонка сможет отвечать на вопросы и рассказывать новости, а поддержка сервиса Apple Music позволит превратить HomePod в домашний музыкальный центр.

ТехнологииIT
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