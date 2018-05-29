Новую умную колонку для просмотра фильмов и прослушивания музыки представили в «Яндексе»

На Yet another conference 2018 показали новую разработку — «Яндекс. Станция». Она представляет собой мультимедийную платформу со встроенным голосовым помощником «Алиса».

В умной системе заложено более 25 млн композиций, которые включаются с помощью голоса. Технология распознает голос человека даже при громком звучании музыки.



«Я с большим трепетом представляю первую железку, сделанную в «Яндексе», — анонсировал проект сооснователь и руководитель «Яндекса» Аркадий Волож.



Отмечается, что колонка также подключается к ТВ без дополнительных приспособлений — системе даже не нужен пульт, поскольку она управляется голосом. К ней уже подключены все крупнейшие онлайн-кинотеатры и для включения фильма ей не понадобится точное название фильма — по приблизительному описанию она найдет его сама, передает корреспондент «Реального времени».

Голосом также регулируется громкость звука. В процессе работы разработка шутит и разговаривает с человеком. Среди дополнительных функций — возможность голосом поставить будильник.

Ранее стало известно о выходе колонки HomePod, которая оснащена встроенным сабвуфером и шестью микрофонами для управления. Благодаря интегрированному голосовому ассистенту Siri колонка сможет отвечать на вопросы и рассказывать новости, а поддержка сервиса Apple Music позволит превратить HomePod в домашний музыкальный центр.