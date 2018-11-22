Сегодня в Татарстане возможен сильный ветер порывами до 18 м/с

В четверг, 22 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег. Утром и днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный умеренный, утром и днем юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -1 до -6 градусов. В Казани днем ожидается от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -2°С до -5°С.