МФЦ Татарстана начали прием уведомлений о начале стройки садовых и жилых домов

Уведомления о начале и окончании строительства теперь можно подать через МФЦ, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты РТ. «Реальное время» писало о введении уведомительного порядка при строительстве садовых и индивидуальных жилых домов. Теперь жители республики смогут сэкономить время, направив соответствующие уведомления в органы местного самоуправления через МФЦ.



Уведомления о начале и окончании строительства в Татарстане принимают все центры «Мои документы», включая восемь казанских офисов. Столичные МФЦ начали прием уведомлений несколько дней назад — после заключения соответствующего соглашения с Казгорисполкомом.

При подаче уведомления через МФЦ следует учитывать, что срок ответа в этом случае автоматически увеличивается на на несколько дней — на время, в течение которого МФЦ осуществляют курьерскую доставку документов (по закону органы власти обязаны проверить соответствие параметров дома существующим нормативам за 7 рабочих дней).