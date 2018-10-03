Минстрой утвердил формы уведомлений по стройке загородных домов

Утверждены формы уведомлений для строительства или реконструкции садовых и жилых домов, сообщает Кадастровая палата по РТ. Закон, который ввёл уведомительный порядок при строительстве и реконструкции садовых и индивидуальных жилых домов, вступил в силу еще в августе. А сейчас Минстрой России утвердил формы уведомлений. И до 1 марта 2019 года формой уведомления могут воспользоваться застройщики, которые уже начали возводить объект, не получив разрешения на строительство.

В уведомлении, которое направляется застройщиком в орган власти — исполком муниципального образования — представляются сведения о застройщике, земельном участке и объекте капитального строительства, а также графическое описание расположения дома на земельном участке с указанием отступов от границ участка. В ответ на уведомление собственник должен получить извещение о соответствии параметров будущего объекта требованиям правил землепользования и застройки, документации по планировке территории и федерального законодательства. Исполком обязан направить извещение владельцу участка не позднее семи рабочих дней с момента получения уведомления о начале строительства.

По словам заместителя директора Кадастровой палаты по РТ Юлии Шпалитовой, проблемы у заявителей могут возникнуть из-за неправильно составленного графического описания и неверно указанных отступов. В случае разногласий с нормативами исполком выдаст уведомление о несоответствии… «Если в уведомлении будут указаны не все сведения, исполком вправе оставить его без рассмотрения, а приложенные к нему документы вернуть», — подчеркнула Шпалитова.

Чтобы полностью соответствовать всем требованиям, необходимо обладать полной информацией о недвижимости. Это сведения о том, какой вид разрешенного использования у земельного участка, в какой территориальной зоне он находится, ограничено ли его использование в связи с нахождением в охранной зоне и т. д. Эти сведения можно собрать самостоятельно, а в случае затруднений — обратиться за помощью в Кадастровую палату по РТ.