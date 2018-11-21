«Агидель» остановила красноярская «Бирюса»

Уфимская женская команда «Агидель» провела свой второй выездной матч против красноярской «Бирюсы» в рамках чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19.

На старте первого периода уфимки позволили сопернику открыть счет. Во втором периоде еще две шайбы побывало в воротах уфимской команды, отличились Екатерина Добродеева и Анастасия Летовальцева.

В заключительном периоде лишь Элине Митрофановой удалось сократить отставание, пробив Надежду Морозову — 1:3.

Это поражение оборвало 9-матчевую победную серию башкирской команды. Тем не менее, действующий чемпион по-прежнему лидирует в турнире текущего сезона, набрав 56 очков в 23 играх.

