Росгвардия закупит у компании из Челнов бронированные автомобили на 112 млн рублей

Росгвардия закупит у АО «Астейс» из Набережных Челнов бронированные корпусные автомобили на полноприводном шасси «Патруль» за 112,8 млн рублей.



Восемь автомобилей «Патруль» поставят в войсковую часть в подмосковную Балашиху. Машина предназначена для сопровождения и охраны, патрулирования местности, проведения разведывательных мероприятий и обеспечена защитой от поражающего действия стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Согласно тендеру, автомобили должны быть поставлены в срок до 1 декабря 2018 года.

Кроме того, Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы за 57 млн рублей закупит у АО «Астейс» четыре «специальных автотранспортных средства», которые обеспечат защиту экипажа от поражающего действия стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что «Астейс» был учредителем ООО «Автодор-Моторс» — предприятие с таким названием является официальным дилером «ПАО «КАМАЗ».

Подробно о других тендерах, выигранных бизнесом Татарстана за пределами республики, — в материале «Реального времени».