Димитрис Прифтис: «К сожалению, мы до сих пор страдаем от травм»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы удачно провести сегодняшний матч Кубка Европы против итальянского «Торино».

— Нам предстоит сложная игра на выезде против атакующей команды, которая играет в высоком темпе, любит бежать и бросать. К сожалению, мы до сих пор страдаем от травм, каждую игру нам не хватает нескольких игроков. Оставшиеся в строю игроки делают все возможное, чтобы минимизировать потери.

Нам нужно сфокусироваться на защите, играть в своем ритме и контролировать темп игры, не совершать потерь, — приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

Матч группового этапа Кубка Европы «Торино» — УНИКС состоится сегодня, в 22.45 по московскому времени.