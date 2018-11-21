Димитрис Прифтис: «К сожалению, мы до сих пор страдаем от травм»
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы удачно провести сегодняшний матч Кубка Европы против итальянского «Торино».
— Нам предстоит сложная игра на выезде против атакующей команды, которая играет в высоком темпе, любит бежать и бросать. К сожалению, мы до сих пор страдаем от травм, каждую игру нам не хватает нескольких игроков. Оставшиеся в строю игроки делают все возможное, чтобы минимизировать потери.
Нам нужно сфокусироваться на защите, играть в своем ритме и контролировать темп игры, не совершать потерь, — приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.
Матч группового этапа Кубка Европы «Торино» — УНИКС состоится сегодня, в 22.45 по московскому времени.СпортБаскетбол Татарстан
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