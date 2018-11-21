АСВ отсудило у клиентов «Татфондбанка» более 30 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) смогло оспорить пять сделок «Татфондбанка». Суд обязал клиентов банка вернуть 30,1 млн рублей.

Согласно сообщению агентства, Арбитражный суд Татарстана не признал недействительными допсоглашения ТФБ с ООО «Адара». Кроме того, АСВ не удалось оспорить сделку с ООО «НовасСтрой» по переводу 5,7 млн рублей на счет третьего лица.

В то же время АСВ добилось признания недействительной сделки ТФБ и АО «Казаньзернопродукт» (входившей в империю Роберта Мусина) на 1,7 млн рублей. Ведомство отстояло это решение не только в Арбитражном суде РТ, но и в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что в 2016 году АО «Казаньзернопродукт» получило прибыль в 1,4 млн рублей. Это в шесть раз ниже, чем по итогам 2015-го.