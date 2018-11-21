ВТБ на треть увеличил объем кредитования населения Татарстана

За девять месяцев текущего года банк ВТБ в Татарстане выдал жителям республики кредитов на сумму 29,2 млрд рублей, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в республике увеличился на 12% и на 1 октября 2018 г. достиг 67 млрд рублей.



Среди продуктов банка по объему продаж лидируют кредиты наличными. За три квартала 2018 года банк выдал более 24 тысяч таких займов на сумму 12 млрд рублей (+56% к показателю января—сентября прошлого года).

По-прежнему высокие темпы роста демонстрирует ипотека. С начала года жителям республики было предоставлено более 7 тысяч жилищных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в данном сегменте выросли на 22% — до 14,5 млрд рублей. Больше половины от общего объема ипотечных кредитов ВТБ в Татарстане выдал на приобретение готового жилья. Объем сделок на вторичном рынке увеличился на 19% — до 7,3 млрд рублей.

На покупку недвижимости в строящихся домах выдано более 6 млрд рублей, что на 42% превышает показатель за девять месяцев 2017 года. На цели рефинансирования жители региона получили ипотечных займов на общую сумму 1,2 млрд рублей (рост в 3,4 раза).

На третьем месте по объему продаж — автокредитование. Всего за девять месяцев 2018 г. в банке было оформлено порядка 5 тысяч автокредитов на сумму 2,6 млрд рублей. Это на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них 2 млрд рублей было выдано на покупку новых автомобилей, 600 млн — на покупку авто с пробегом.

Депозитный портфель банка с начала года в регионе увеличился на 11%, достигнув 57 млрд рублей.





Банк ВТБ (ПАО)

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