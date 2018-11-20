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Зинэтула Билялетдинов: «Ребята с пониманием подошли к матчу»

23:18, 20.11.2018
Зинэтула Билялетдинов: «Ребята с пониманием подошли к матчу»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу казанской команды над челябинским «Трактором».

«Мы понимали, что «Трактор» сейчас играет очень хорошо. Последняя игра со СКА была интересная и показательная. Мы серьезно готовились. Ребята с пониманием подошли к матчу. Сыграли результативно и достаточно правильно», — сказал Билялетдинов.

Напомним, сегодня, «Ак Барс» победил на выезде челябинский «Трактор». Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Челябинске и закончился со счетом 0:3 в пользу гостей.

Ранее стало известно, что защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин выбыл из-за травмы до конца года.

СпортХоккей Татарстан
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