Дэвид Немировски: «Сегодня на площадке была битва»

Нижегородское «Торпедо» проиграло в упорном матче омскому «Авангарду», не справившись с соперником в третьем периоде — 2:4.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал исход поединка:



— Сегодня на площадке была битва. Еще перед игрой мы знали, что соперник очень хорош. В каких-то моментах мы не сыграли так, как хотели. Когда у соперника были удаления, нужно было брать эту игру. Пропустили пару быстрых голов, и исправить ситуацию не получилось. Хорошо, что бились до конца. Забили второй гол, едва не сравняли счет в конце, — сказал наставник «автозаводцев».