Население России за январь — октябрь сократилось на 83,5 тыс. человек

В январе — октябре 2018 года население России сократилось на 83,5 тыс., до 146,8 млн человек.

Число родившихся в России за десять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось с 1,27 до 1,21 млн. Количество умерших выросло с 1,37 до 1,38 млн, передает Росстат.

Ранее сообщалось, что численность населения России в 2018 году сравнялась с показателями 2000-х.

