Численность населения России в 2018 году сравнялась с показателями 2000-х

Ведущий Владимир Соловьев в выпуске радиопрограммы «Полный контакт» со ссылкой на слушателя заявил, что убыль населения в «лихие девяностые» равна потерям в военные годы.

«Ну что такое убыль населения? Ну ничего же за этим не чувствуешь, так ведь? Ну какая такая убыль населения? А вот Сергей Черниковский (радиослушатель, — прим. ред.) мне пишет: потери жизней в девяностые — от 12 до 15 млн человек. Сопоставимо с потерями 41—45-го годов. И много больше всех сталинских репрессий вместе с раскулаченными кулаками», — сообщил он

Однако, как сообщает News.ru, официальные данные Росстата опровергают слова ведущего. Так, в «девяностые» потери составили 1,6 млн человек, а смертность в годы Великой Отечественной войны — 27 млн человек.

С 2000 по 2010 годы население России сократилось, с 146,8 до 142,8 млн. На данный момент численность вновь выросла до 146,8 млн.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года население России уменьшилось на 91,9 тыс. человек (0,063%). При этом естественный прирост населения был зафиксирован в 18 субъектах РФ.

