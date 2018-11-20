ФАС обнаружила нарушения в организации удмуртского праздника «Гербер» в Москве

Управление ФАС по Удмуртии нашло нарушения в действиях администрации главы и правительства республики при организации национального праздника «Гербер» в Москве.

Администрация выделила субсидию на проведение праздника АУ УР «Культурно-административный комплекс». Ее размер составил 3,7 млн рублей, сообщает пресс-служба УФАС по УР.

В свою очередь, учреждение не провело конкурс и заключило контракт на организацию мероприятия с ООО «Тонэко Сервис». Антимонопольщики считают, что в данном случае были нарушены принципы конкурентности.

УФАС потребовало от администрации главы и правительства Удмуртии не допускать подобных соглашений, «направленных на уход от конкурентных процедур». Также власти республики должны «обеспечивать удовлетворение государственных нужд» в соответствии с законом. На исполнение требований антимонопольщиков администрации дано 30 дней.