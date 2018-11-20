Титов предложил ввести цифровой реестр уголовных дел

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил перевести систему учета уголовных дел «на цифру».



«Реестр был разработан по нашей инициативе. Сегодня прокуратура ведет учет уголовных дел, но он зависит от той информации, которую прокурору представляет следователь», — приводит РБК слова Титова с заседания экспертного совета при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей.

Титов сообщил, что предложение о введении реестра уголовных дел может явиться дополнением к законопроекту о расширении полномочий прокуратуры.

Ранее Борис Титов предупредил, что резкое ужесточение долевого строительства приведет к увеличению числа обманутых дольщиков к 2024 году почти вдвое. При этом снизятся объемы строительства.