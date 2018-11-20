В России провоз дорогих часов и украшений без декларации приравняли к контрабанде

Правительство ужесточило правила провоза через границу дорогих наручных часов и драгоценностей.

Украшения и часы с драгоценными металлами включены в список «стратегически важных товаров». С 24 ноября провоз через границу дорогих наручных часов и драгоценностей общей стоимостью более миллиона рублей без декларирования станет уголовным преступлением, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Максимальное наказание за него лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере миллиона рублей.

Федеральный чиновник пояснил, что эта мера касается в большей степени курьеров, которые ввозят дорогие часы и украшения для продажи внутри страны, однако распространяется и на простых граждан.



По информации ФТС, за первые шесть месяцев 2018 года физические лица ввезли в Россию драгоценных металлов и камней на сумму более 7 миллионов долларов, пишут "Ведомости".



Ранее Минэкономразвития РФ предложило изменить схему уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров и постепенно передать его сбор Федеральной налоговой службе.