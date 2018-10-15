Минэкономразвития предложило реформу сбора НДС на импортные товары

Министерство экономического развития РФ предложило изменить схему уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте товаров в Россию и постепенно передать его сбор Федеральной налоговой службе (ФНС).

Предложение касается именно НДС — сбор ввозных пошлин, акцизных и таможенных сборов останется в ведении ФТС, передача их в ФНС не планируется, сообщил РБК федеральный чиновник. Предполагается, что такая мера снизит давление на бизнес, но она вызвала возражения таможни, передает РБК.

Мера также позволит импортерам платить налог по итогам квартала, а не при прохождении таможенных процедур. Пока инициатива находится в перечне разногласий.

Напомним, 3 августа президент РФ Владимир Путин утвердил закон о повышении НДС с 18 до 20%. Ожидается, что повышение налога приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год. Ранее сообщалось, что 80% крупных компаний России планируют после нововведений повысить цены на свою продукцию.

