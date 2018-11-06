Apple отменила дополнительное производство iPhone XR из-за слабого спроса

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Американская корпорация Apple отменила дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса.

Как сообщает Nikkei, компания-сборщик смартфонов Foxconn изначально приготовила около 60 сборочных линий для смартфонов Apple модели XR, но использовала только около 45 из них. Это связано с тем, что спрос оказался на 20—25% ниже от первоначального оптимистичного прогноза.

При этом Apple запрашивает увеличение производства смартфонов моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus — с 20 до 25 млн единиц.

Напомним, 12 сентября Apple представила новые модели iPhone в рамках ежегодной презентации компании — iPhone XR, Xs и Xs Max.

IPhone XR имеет диагональ экрана 6,1 дюйма. Устройство получило LCD-экран (OLED у XS и XS Max), камеру на 12 Мп с одним объективом. Алюминиевый корпус будет выполнен в шести цветах: белом, черном, синем, желтом, красном и коралловом. Процессор — как на премиальном iPhone XS. Цена: 65—78 тыс. рублей (64, 128 и 256 Гб).