Минземимущества Татарстана выставило на торги сельхозземли на 1,3 млрд рублей

Минземимущества РТ объявило о проведении аукциона по продаже 17 участков земли сельхозназначения. Общая стоимость земли составляет 1,33 млрд рублей.

Все участки находятся в Менделеевском районе республики, следует из материалов министерства.

Самый дорогой участок занимает площадь 10,9 млн кв. м. Его начальная цена составляет 400,7 млн рублей. Собственником участка является республика.

Самый скромный участок площадью 29 тысяч кв. м оценивается в 1,3 млн рублей. Он также принадлежит Татарстану.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 декабря. Аукцион назначен на 17 декабря.