Полпред ПФО Игорь Комаров вошел в Совет президента по нацпроектам
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров вошел в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Тем же указом президент исключил из состава бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича.
Кроме Комарова в состав совета вошел полпред СЗФО Александр Гуцан, сменивший Александра Беглова.
Напомним, в ноябре Комаров прибыл с рабочим визитом в Татарстан, где провел совещание по реализации майских указов Путина. Он также выразил озабоченность состоянием медицины в Татарстане. По его словам, в республике наблюдается резкий рост смертности от онкологических заболеваний при значительном финансировании отрасли.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым