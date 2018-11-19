Полпред ПФО Игорь Комаров вошел в Совет президента по нацпроектам

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров вошел в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



Тем же указом президент исключил из состава бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича.

Кроме Комарова в состав совета вошел полпред СЗФО Александр Гуцан, сменивший Александра Беглова.

Напомним, в ноябре Комаров прибыл с рабочим визитом в Татарстан, где провел совещание по реализации майских указов Путина. Он также выразил озабоченность состоянием медицины в Татарстане. По его словам, в республике наблюдается резкий рост смертности от онкологических заболеваний при значительном финансировании отрасли.