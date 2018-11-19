Уфимские ветераны выиграли хоккейный Мемориал Валерия Постникова
Магнитогорск впервые в истории принял хоккейный турнир памяти заслуженного тренера России Валерия Постникова. Команды ветеранов хоккея из Магнитогорска, Перми и Уфы сражались за главный трофей.
Ветераны уфимского хоккея легко справились со «Сталеваром» из Магнитогорска (8:3), «Легендой Магнитки» (5:4) и «КВИН-Гайвой» из Перми (3:1) и выиграли турнир.
В составе «юлаевцев» выступали Руслан Нуртдинов, Игорь Григоренко, Игорь Волков, Владислав Озолин, Сергей Комаров, Андрей Кузнецов, Дмитрий Холепа, Сергей Кикин, Олег Брындин, Дмитрий Ядрышников, Рустем Агишев, Игорь Костюков, Ильдар Сюндюков, Станислав Хлебников, Сергей Юшкин, Асхат Рахматуллин, Артем Мурзаханов. Тренером выступил Рашит Гимаев.СпортХоккей Башкортостан
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