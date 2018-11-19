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Следком возбудил дело по факту поджога дома депутата под Пермью

15:12, 19.11.2018
Следком возбудил дело по факту поджога дома депутата под Пермью
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога дома и магазина члена совета депутатов Савинского сельского поселения Пермского района Виктора Штоля.

По словам депутата, возможный поджог дома, расположенного под Пермью, связан с его политической деятельностью. В тоже время он утверждает, что делать окончательные выводы преждевременно.

«Я занимаюсь развитием общественного самоуправления. На выборах 9 сентября депутаты из нашей команды получили 6 из 10 мест в совете депутатов. Это дало возможность принимать решения, задавать вопросы об эффективности использования бюджетных средств», — цитирует Виктора Штоля «Коммерсант».

Добавим, этим летом депутат организовал проект по утилизации мусора и выиграл конкурс социально значимых проектов. Однако власти района исключили проект из числа победителей.

Напомним, пожар начался ночью, с 13 на 14 ноября. Виктор Штоль услышал треск, увидел огонь, разбудил и вывел на улицу всех домочадцев. В результате инцидента никто не пострадал.

Общество
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