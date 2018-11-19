«Мордовия» вдесятером выиграла в Краснодаре

ФК «Мордовия» одержала победу со счетом 2:1 в гостях у «Краснодара-2» в рамках первенства ФНЛ, действуя в численном меньшинстве большую часть игрового времени.

Победа над «Краснодаром-2» не только стала реваншем за домашнее поражение от «быков» с тем же счетом 1:2 на старте первенства, но и вернула «Мордовию» в «десятку» сильнейших команд ФНЛ.

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин прокомментировал удачный исход для своей команды:

— По первому тайму — хорошо, что забили два быстрых мяча. Из-за удаления пришлось корректировать по ходу матча игру. Отдали территорию и удачно защищались. Очень важная для нас победа, плюс три очка в таблице, — сказал наставник.



Заключительный матч летне-осенней части сезона «красно-бело-синие» проведут в субботу, 24 ноября, в Саранске. Соперник — ФК «Тюмень».