«Лада» в упорной борьбе обыграла «Югру»

Тольяттинская «Лада» продолжает лидировать в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Накануне команда Анатолия Емелина одержала победу в Ханты-Мансийске над «Югрой» — 3:2.

После матча наставники команд сказали следующее.



Анатолий Емелин, главный тренер «Лады»:



— Сегодня играли две хорошие и равные команды. Где-то нам чуть больше повезло, от этого и победили. Поздравляю ребят с победой!



Алексей Ждахин, главный тренер «Югры»:



— В дальнейшем за Кубок Петрова будут биться 5-6 команд. «Лада» входит в это число. Нам нужно еще многому учиться и сегодняшняя игра это показала — чтобы подняться выше, нужно еще многому научиться.