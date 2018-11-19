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«Лада» в упорной борьбе обыграла «Югру»

11:23, 19.11.2018
«Лада» в упорной борьбе обыграла «Югру»
Фото: hclada.ru

Тольяттинская «Лада» продолжает лидировать в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Накануне команда Анатолия Емелина одержала победу в Ханты-Мансийске над «Югрой» — 3:2.

После матча наставники команд сказали следующее.

Анатолий Емелин, главный тренер «Лады»:

— Сегодня играли две хорошие и равные команды. Где-то нам чуть больше повезло, от этого и победили. Поздравляю ребят с победой!

Алексей Ждахин, главный тренер «Югры»:

— В дальнейшем за Кубок Петрова будут биться 5-6 команд. «Лада» входит в это число. Нам нужно еще многому учиться и сегодняшняя игра это показала — чтобы подняться выше, нужно еще многому научиться.

СпортХоккей
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