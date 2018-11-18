В Риме начнут штрафовать на 400 евро за переодевание в центуриона

В Риме вступил закон, который в числе всего прочего запрещает наряжаться центурионом. Теперь за это грозит штраф в 400 евро

До этого Рим на протяжении многих лет принимал различные временные меры, запрещая костюмированных «гладиаторов». Это связано с их чрезмерной назойливостью.

Также с новым законом вступил запрет пить в ночное время и купаться в фонтанах, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что британский режиссёр и продюсер Ридли Скотт снимет продолжение фильма «Гладиатор».