Эксперты составили топ-5 электромобилей, которые составят конкуренцию Tesla

Эксперты портала Speedme.ru составили топ-5 новых электромобилей, которые будут конкурировать с американской компанией Tesla.

Первое место заняла Audi e-tron, производство которой стартовало в сентябре текущего года. Вторую строчку занимает Nissan IMx Kuro, предстваленный осенью прошлого года. Тройку замыкает Ford Mach 1, который американская компания представит через полтора года.

Также в рейтинг попали Mercedes EQC и Volvo 40.2.

Ранее глава компании Tesla Илон Маск допустил, что через год автомобили его компании смогут сами приезжать к покупателю.