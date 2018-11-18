Премьер-министр Польши рассказал об «угрозе войны» после запуска «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать войну против Украины после запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Эскалация агрессии» в отношении Киева, по его мнению, может последовать после того, как украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы «столь важную роль».

Моравецкий отметил, что Россия вкладывает получаемые от продажи газа в Европу средства в модернизацию армии. В связи с этим Польша попросит американцев дать «зонтик безопасности» против РФ, передает PAP.

Ранее США и Украина договорились противодействовать «Северному потоку — 2».