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Премьер-министр Польши рассказал об «угрозе войны» после запуска «Северного потока — 2»

19:55, 18.11.2018
Премьер-министр Польши рассказал об «угрозе войны» после запуска «Северного потока — 2»
Фото: commons.wikimedia.org / Marek Mytnik

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать войну против Украины после запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Эскалация агрессии» в отношении Киева, по его мнению, может последовать после того, как украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы «столь важную роль».

Моравецкий отметил, что Россия вкладывает получаемые от продажи газа в Европу средства в модернизацию армии. В связи с этим Польша попросит американцев дать «зонтик безопасности» против РФ, передает PAP.

Ранее США и Украина договорились противодействовать «Северному потоку — 2».

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