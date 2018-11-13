Новости промышленности

01:13 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

США и Украина договорились противодействовать «Северному потоку — 2»

00:36, 13.11.2018

Глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились противодействовать реализации «Северного потока — 2».

«Договорились и в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта «Северный поток — 2», который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность», — сообщили в украинском ведомстве.

Также эту тему Перри обсудил с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал пригласить к эксплуатации украинской газотранспортной системы США, чтобы помешать России в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

ПромышленностьНефть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты


Яндекс.Метрика