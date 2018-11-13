США и Украина договорились противодействовать «Северному потоку — 2»
Глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились противодействовать реализации «Северного потока — 2».
«Договорились и в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта «Северный поток — 2», который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность», — сообщили в украинском ведомстве.
Также эту тему Перри обсудил с президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал пригласить к эксплуатации украинской газотранспортной системы США, чтобы помешать России в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».ПромышленностьНефть
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