Новости спорта

15:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дэвид Немировски: «Очень доволен победе сегодня»

13:43, 18.11.2018
Дэвид Немировски: «Очень доволен победе сегодня»
Фото: www.hctorpedo.ru

Нижегородское «Торпедо» не без труда обыграло «Слован» из Братиславы в очередном домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:1. Голами в составе «автозаводцев» отметились Жафяров, Варнаков и дважды Ильин.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот успех:

— Самое главное — это победа, очень доволен ей сегодня. Однако опять повторили ошибки, которые не позволили нам выиграть в прошлых матчах. Сегодня нас очень часто выручал Станислав Галимов. Довольны победой, но есть моменты, в которых нужно добавлять. Будем работать над ними, — сказал наставник.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты