Дэвид Немировски: «Очень доволен победе сегодня»

Нижегородское «Торпедо» не без труда обыграло «Слован» из Братиславы в очередном домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:1. Голами в составе «автозаводцев» отметились Жафяров, Варнаков и дважды Ильин.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот успех:



— Самое главное — это победа, очень доволен ей сегодня. Однако опять повторили ошибки, которые не позволили нам выиграть в прошлых матчах. Сегодня нас очень часто выручал Станислав Галимов. Довольны победой, но есть моменты, в которых нужно добавлять. Будем работать над ними, — сказал наставник.

